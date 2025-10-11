Уже на следующей неделе по ночам во многих областях ожидается 0°...-3°.

В ближайшие дни в Украине ожидается две волны похолодания. Первая начнется уже с 14 октября. Затем 18 октября кратковременно потеплеет, но уже с 19-20 октября снова придет похолодание. Об этом в комментарии Телеграфу рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, ожидается постепенное снижение температуры, а также неустойчивый характер погоды, включая колебания атмосферного давления, порывистый ветер и осадки.

ТаК, с 11 по 13 октября ночью ожидается +4…+11 °С, а днём воздух прогреется до +9…+16 °С.

Начиная с 14 октября на фоне прохождения холодного фронта ночью в большинстве областей похолодает до +2…+8 °С, а днем до +6…+13 °С. Только на юге страны сохранится более теплая погода. С 15 по 17 октября в северных, восточных областях, а также Карпатском регионе местами ночью температура может понижаться до 0…-3 °С.

18 октября ожидается небольшое кратковременное потепление, во время которого температура повысится на 3-5 градусов. Но уже 19 и 20 октября придет новая порция холодов.

По прогнозу, самыми дождливыми будут 11, 13, 18 и 20 октября. В эти дни осадки местами будут умеренными, а на юге возможны грозы.

В целом, говорит Кибальчич, погода будет соответствовать сезону без рекордных или стихийных явлений.

Погода на выходных

На выходных восточная часть Европы окажется под влиянием циклонов и атмосферных фронтов - эта погодная система затронет и территорию Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам специалиста, 11–12 октября в большинстве регионов страны ожидаются осадки различного характера - местами пройдет дождь или морось, возможны туманы и густая облачность.

Суббота будет прохладной: температура воздуха составит всего +8...+13 °C, а немного теплее будет лишь на юге и юго-востоке. В воскресенье, 12 октября, погода станет мягче — дневные показатели поднимутся до +13...+15 °C, а в южных и юго-восточных областях (за исключением Одесской) воздух прогреется до +14...+18 °C.

