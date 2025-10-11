С начала полномасштабного вторжения семья проживала в США.

Бывшая жена Андрея Беднякова, Анастасия Короткая, рассказала, как решилась вернуться в Украину с двумя детьми. Она поделилась, что стало решающим моментом в решении уехать из США.

Анастасия вместе с 10-летней дочерью Ксенией и 3-летним сыном Остапом вернулась домой после трех лет проживания в Соединенных штатах. В интервью Маше Ефросининой она призналась, что главной причиной стало то, что из-за большого расстояния дети не могли видеться с папой, который остается жить в Украине.

"Мы приняли решение с Андреем, что возвращаемся домой и остаемся в Украине. Дети не могут расти без папы. В Америке тоже куча всего происходит. Если родители живы, они должны быть рядом с детьми", - отметила актриса.

По словам Насти, несмотря на комфортную жизнь в Америке, ее постоянно тянуло домой. В конце концов она приняла решение вернуться.

"Война - когда она закончится? Остап почти три года не видел папу. Андрей сначала переживал. Нам было шикарно там (в США - УНИАН) жить. Андрей платил, ну я тоже зарабатывала, конечно, но не так, как папа - он нас обеспечивал. Океан, серфинг - Америка очень классная страна. Но я не знаю, как это объяснить. Я знаю, что мне нужно быть здесь. Я здесь сделаю больше пользы. Что я там сделаю? Я об Америке не мечтала никогда. Я там пережидала войну", - подчеркнула Короткая.

Также Настя Короткая назвала причину развода с Бедняковым и заговорила об их возможном воссоединении.

