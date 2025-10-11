В комментариях под постом радуются россияне.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз стал поводом обсуждений в сети. Команда политика выложила новое видео с ним, снятое под русскоязычный трек.

В Instagram появилось новое видео с Трампом, на котором он играет в гольф со своей внучкой. В ролике были собраны самые яркие моменты игры 79 летнего Дональда и 18-летней Кай Мэдисон.

Трамп был одет в классический для себя спортивный образ - черный костюм для гольфа, а на голове у него красная кепка с крылатой фразой надписью Make America great again. Девушка в свою очередь выбрала более легкий, летний комплект, характерный для гольфистов: голубую рубашку-поло и короткую белую юбку. Ее образ дополнили белые кроссовки и темная бейсболка.

"Президент Трамп и его внучка Кай - победители!" - говорится в подписи к видео.

Все бы ничего, но, на фоне видео звучала музыка на русском языке. Для этой нарезки команда президента выбрала песню известного казахского рэпера Скриптонита, которую он исполняет именно на русском. Хотя на видео не было слов - только музыка, пользователи сразу догадались, что за произведение играет.

Несмотря на большой восторг жителей Казахстана, много комментариев оставили именно россияне:

"Мы короче через Скриптонита отношения налаживать будем".

"Русские здесь?"

"Хороший вкус музыкальный у старика".

Недавно Трамп отреагировал на то, что не он получил Нобелевскую премию мира.

