Модель поддерживает AMD FreeSync Premium, частота обновления составляет 180 Гц.

Xiaomi порадовала геймеров очередным доступным монитором с хорошими игровыми возможностями. Модель Redmi G34WQ 2026 оснащена изогнутым 34-дюймовым дисплеем и разрешением 3440х1440, пишет NotebookCheck.

Частота обновления соответствует геймерским запросам и составляет 180 Гц, при времени отклика 1 мс (GtG). Панель выполнена на основе LCD-матрицы с максимальной яркостью 400 нит и контрастностью 3500:1.

Радиус кривизны экрана составляет 1500R, соотношение сторон – 21:9. За отсутствие разрывов в играх отвечает технология AMD FreeSync. Заявлен широкий цветовой охват: 95% покрытия палитры DCI-P3, 100% sRGB.

Монитор оснащен двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, а также аудиовыходом. На задней части корпуса имеется кольцо RGB-подсветки. Для размещения на столе в комплект входит подставка, которая позволяет регулировать экран вверх/вниз и влево/вправо.

В Китае за монитор просят всего 1399 юаней, $195 (около 8000 грн). Так как модели китайского производителя быстро перебираются в онлайн магазины, появление новинки на AliExpress вопрос времени.

Согласно свежему опросу Steam, почти 55% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К пересели всего 20% геймеров. А самой популярной видеокартой стала мобильная GeForce RTX 4060.

Ранее обозреватели Tom's Hardware называли лучшие мониторы для игрового компьютера в 2025 году. Получился небольшой список из шести устройств под разные запросы и бюджет.

