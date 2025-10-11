Пара официально развелась год назад.

Экс-супруга телеведущего Андрея Беднякова, Анастасия Короткая, откровенно рассказала, почему решилась подать на развод после многих прожитых лет вместе и есть ли шанс на их воссоединение. Именно она стала инициатором их разрыва.

Год назад известная пара сообщила о разводе. В интервью Маше Ефросининой Настя призналась, что четкая мысль разойтись с мужем пришла к ней во время вынужденного проживания в США, куда она переехала с детьми после начала полномасштабного вторжения:

"Мы проговаривали это много раз, просто я отрезала резко. Он несколько раз говорил: "Давай еще", а я не готова была вообще. Я очень честна с собой... Не было чувств, чтобы я сказала: "Давай попробуем". Я очень упрямая: если у меня есть свое убеждение, я его доведу до конца. Я не могу сказать, что я рубила с плеча - я очень долго это разгребала внутри себя. Я чувствовала, что мне надо отойти вообще, я хотела побыть без Андрея. Потому что в Америке, когда ты далеко от человека, начинаешь быть больше в себе. Я не хотела обманывать его. Я очень хотела отойти и я очень рада, что это сделала".

Несмотря на сильную любовь к Андрею, Короткая стремилась познать себя без Беднякова. Поэтому она решила, что лучшим решением будет разойтись, чтобы понять, как вообще двигаться дальше.

"Мы с Андреем шикарно общаемся - душа в душу, даже ближе чем "до" (развода - УНИАН). Мы любим друг друга, нам комфортно отдохнуть вместе - мы друзья. Но я хочу любить честно: не за то, какой он талантливый, сколько зарабатывает, какой он папа. Я хочу любить человека, без всех его регалий - для меня это очень важно. Мне интересно, какая я без него и ему интересно, какой он без меня", - поделилась она.

В то же время телеведущая неожиданно заговорила о возможном воссоединении с эксом. По ее словам, развод - это лишь часть бюрократии, а если есть настоящая любовь, то ей нет границ. Пара до сих пор не исключает вероятности снова быть вместе.

"И теперь процесс: или мы сейчас выбираем друг друга такими, какие мы есть сейчас - взрослыми, или мы просто обнимаемся, жмем руки и расходимся каждый в свою сторону. Нам вообще нужно побыть отдельно, побыть друг без друга и выбрать себя уже на другом уровне. Если мы дальше не выбираем друг друга на том уровне, на котором мы сейчас находимся, - тогда все правильно произошло. Это все бумаги, это все ситуация. Я верю в силу любви - она тотальная. Если есть любовь, люди обязательно будут вместе", - подчеркнула Настя.

Ранее развод с Короткой комментировал и сам Бедняков. Ведущий назвал собственную причину разрыва отношений.

