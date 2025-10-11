Этим 5 странам запрещено иметь истребители - вот почему

Глобальные санкции, эмбарго и политическая нестабильность лишают ряд государств права покупать или эксплуатировать современные боевые самолеты.

Мировые санкции, эмбарго и политическая изоляция привели к тому, что ряд государств официально или фактически лишены права владеть современными боевыми самолетами. Для некоторых это - следствие гражданских войн, для других - международных санкций, пишет Wionews.

1. Афганистан - самолеты сбежали вместе с пилотами

После прихода к власти "Талибана" в 2021 году Афганистан фактически потерял свой авиапарк. Истребители, предоставленные США, были уничтожены или вывезены в соседние страны - Узбекистан и Таджикистан. Режим находится под санкциями ООН и США, что блокирует любые поставки техники, запчастей и обучение пилотов.

2. Сомали - авиация исчезла вместе с государственностью

В 1970-х Сомали имела небольшие ВВС с советскими МиГами, но после десятилетий войны они полностью распались. С 1992 года страна живет под эмбарго ООН, которое запрещает импорт тяжелого вооружения. Воздушную поддержку сегодня обеспечивают международные миротворцы.

3. Северная Корея - самолеты есть, но они не летают

Формально КНДР не имеет прямого запрета, однако строгие санкции ООН за ядерную программу фактически изолировали ее от рынка современной авиатехники. Ее парк состоит из устаревших МиГ-21, а отсутствие доступа к топливу и запчастям делает воздушные силы почти недееспособными.

4. Ливан - политика вместо авиации

Из-за длительной политической нестабильности Ливан не может покупать или эксплуатировать истребители. США и европейские партнеры блокируют продажу современных самолетов, опасаясь их использования во внутренних конфликтах. Воздушные силы страны ограничиваются учебными самолетами и легкими штурмовиками.

5. Мьянма - санкции после переворота

После военного переворота 2021 года Мьянма оказалась в международной изоляции. Западные страны прекратили экспорт вооружений, а российские и китайские поставки оказались под контролем санкций. Армия страны не имеет возможности покупать новые самолеты или модернизировать старые.

Доступ к истребителям - это не только деньги или технологии, но и символ международного доверия. Страны под санкциями или с нестабильными режимами теряют небо.

