Просмотр 90-минутного фильма ужасов помогает в среднем сжечь около 150 калорий. Это примерно столько же, сколько тратится во время 30-минутной ходьбы или легкого бега. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Вестминстерском университете, пишет UNILAD Tech.

Отмечается, что эксперимент включал 10 участников, которые посмотрели 10 разных фильмов ужасов. Исследователи установили, что напряженные сцены в фильмах ужасов заставляют сердце биться чаще и активизируют обмен веществ, за счет чего организм расходует больше энергии.

Несмотря на то, что количество сожженных калорий зависело как от самого зрителя, так и от уровня пугающих моментов, вывод оказался очевидным: чем страшнее фильм, тем интенсивнее организм сжигает калории.

"Каждый из 10 фильмов вызывал учащенное сердцебиение у зрителей. Когда пульс ускоряется и кровь быстрее циркулирует по телу, организм переживает выброс адреналина. Этот гормон, вырабатывающийся при кратковременном стрессе или страхе, снижает аппетит, повышает базовый уровень метаболизма и способствует более интенсивному сгоранию калорий", - отметил старший преподаватель и специалист по клеточному метаболизму и физиологии, доктор Ричард Маккензи.

Самые страшные фильмы: выводы ученых

Кроме основного эксперимента, исследователи составили рейтинг фильмов по степени пугающего эффекта и количеству сожженных калорий:

"Сияние" Стэнли Кубрика (среднем он помогал сжечь 184 калории);

"Челюсти" (161 калория);

"Изгоняющий дьявола" (158 калорий).

Также в список вошли: "Пила" (133 калории), "Кошмар на улице Вязов" (118) и "Техасская резня бензопилой" (107).

