Убийственный квест в Мариуполе: погибшая девушка стала первой в Украине жертвой "групп смерти"

На страничке погибшей нет ни одной ее фотографии, где видно лицо. В статусе - фраза "До встречи в аду, с*ки", пишут Вести.

"Спасибо. Спасибо за то, что сначала сделал меня самым счастливым существом во вселенной, а потом опустил ниже Марианской впадины. Я не знаю, что с тобой произошло, но ты бросил меня. Как и все...", - приводит издание словам записи со странички соцсети погибшей девушки. Эта запись была оставлена сегодня в 4:41 утра.

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Дальше на стене - несколько записей, намекающие на готовность к суициду.

Так, вчера в 11.35 она написала: "Я и не думала, что прыгать будет так страшно: вроде бы сделай шаг вперёд и всё, дело сделано. Но этот самый шаг капец как сложно сделать...". А спустя 20 минут, в 11:51 новый пост: "Мне страшно, я боюсь...".

Чуть раньше запись "Квест пройден. Остался один шаг..." - и фото, сделанное с крыши высотки.

Одна из записей на ее странице - фотография с надписью "Здесь был енот". Предполагается, что это могло быть одним из заданий "квеста", которые в России по указаниям из "групп смерти" выполняли подростки. В соцсети существует несколько групп "Здесь был енот". В этой и подобных группах дети должны регулярно оставлять посты, отмечатся среди ночи. Один из постов в группе требует поставить лайк под фото в половине пятого утра.

Данная технология уже применялась в группе "Синие киты" в России. Тогда покончили с собой несколько русских подростков - участников группы.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе девушка выпрыгнула с 13-го этажа дома. Предварительно полицией установлено, что это было самоубийство, однако друзья девушки утверждают, что это было задание квеста.