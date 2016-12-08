Смертельный квест: в Мариуполе девушка выпрыгнула с 13-го этажа, выполняя задания игры

"Вчера (8 декабря) в дежурную часть Центрального отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы, что она у своего дома обнаружила труп женщины. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что погибшая - жительница Мариуполя, 2000 года рождения. Осматривая место происшествия, в личных вещах девушки правоохранители нашли блокнот с записями суицидального характера", - сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области в четверг, 8 декабря.

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Так, в ходе опроса родителей и друзей погибшей было выяснено, что она была замкнутой и застенчивой девушкой, неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Кроме того, друзья девушки рассказали полицейским, что она была подписана на группу в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания модератора, якобы в рамках квеста.

По словам подростков, погибшей очень нравилась эта группа, ежедневно там появлялись новые задания. Среди них - продержать руку над огнем в течение нескольких секунд, а затем проколоть обожженное место иглой. Согласно записям в социальной сети, ее последним заданием было спрыгнуть с многоэтажки. Также подростки рассказали, что девушка приходила на занятия в учебное заведение с порезами на руках.

По словам свидетелей, незадолго до смерти в социальной сети она оставила записи суицидального характера и прикрепила фото с многоэтажки.

Полицейские проверяют все возможные варианты ее гибели, устанавливают свидетелей. Параллельно правоохранители выясняют, что предпринимали отец и мать погибшей, ее близкие, чтобы помочь ей и предупредить трагедию.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "Самоубийство". Следственные действия продолжаются.