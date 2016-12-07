Полицейская трагедия в Княжичах: эксперты устанавливают, чей выстрел был первым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Сторожук отметил, что генеральный прокурор взял на личный контроль расследование этого дела, а дальнейшее его расследование будут проводить следователи ГПУ.

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"На сегодняшний день уже проведено воспроизведение событий, следователи находятся на местах, и в ту же пору дня, чтобы установить все факты, все события, ответственность каждого лица, функции каждого, кто должен был что выполнять", - сказал он.

Сторожук добавил, что уже изъяты все инструкции, приказы, документы, план проведения операции по задержанию грабителей. Все эти документы, отметил он, сейчас находятся в ГПУ и исследуются следователями, которых сейчас более 30 человек.

"Изъяты все образцы оружия, изъяты абсолютно все пули, гильзы, которые направлены на проведение экспертизы для установления, из какого оружия были выпущены пули, какие пули привели к смерти, чей выстрел был первым, - эти действия на сегодняшний день продолжаются", - сказал Сторожук.

В то же время он отметил, что пока прошло слишком мало времени, чтобы установить все обстоятельства событий, и нужно дождаться результатов экспертиз, а уже после этого следователь сможет выдвигать версии о нарушениях в действиях тех или иных чиновников.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие против сотрудников Броварского отдела полиции охраны, которые вместе с двумя работниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ.

В результате стрельбы погибли 5 сотрудников полиции.

Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.