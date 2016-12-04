Стрельбу под Киевом, унесшую жизни 5 полицейских, будет расследовать прокуратура
12:58, 04 декабря 2016Общество
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Причины и обстоятельства сегодняшней стрельбы под Киевом, в результате которой погибли пятеро полицейских, будет устанавливать прокуратура.
Все материалы служебного расследования стрельбы под Киевом и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре / УНИАН
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
«Это будет расследовать прокуратура, а полиция проводит служебное расследование. Все материалы служебного расследования и служебной проверки будут предоставлены прокуратуре... Прокуратура будет все выяснять и воспроизводить. Полиция будет этому всячески способствовать и ничего не будет скрывать», - заверил представитель МВД.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.
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