В Киеве фура снесла остановку и парикмахерскую, десять человек пострадали (фото)

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, в результате масштабного ДТП пострадали десять людей. Госпитализированы семеро.

На месте работает полиция, выехала следственно-оперативная группа.

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Отмечается, что фура остановилась только через 30 метров от остановки.

Отметим, что согласно сообщению КГГА, въезд крупногабаритного транспорта в столицу был запрещен с 6:00, однако фуры полчаса спустя все еще проезжали свободно.