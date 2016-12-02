В Киеве фура снесла остановку и парикмахерскую, десять человек пострадали (фото)

12:04, 02 декабря 2016
Происшествия
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В Киеве на проспекте Глушкова фура снесла остановку общественного транспорта и парикмахерскую.

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, в результате масштабного ДТП пострадали десять людей. Госпитализированы семеро.

На месте работает полиция, выехала следственно-оперативная группа.

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Отмечается, что фура остановилась только через 30 метров от остановки.

Отметим, что согласно сообщению КГГА, въезд крупногабаритного транспорта в столицу был запрещен с 6:00, однако фуры полчаса спустя все еще проезжали свободно. 

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