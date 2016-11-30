Директор львовского клуба, в котором произошел пожар, может "сесть" на 8 лет

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области, такое решение Франковский районный суд Львова принял сегодня.

Руководителя клуба обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей, по ч.2 ст. 270 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Как сообщал УНИАН, во Львове в ночь на 27 ноября в развлекательном центре «Мі100» произошел пожар. Среди посетителей началась паника, пожарные эвакуировали почти 300 человек.

В результате пожара в лечебные учреждения обратились 22 человека. Были госпитализированы 14 человек с ожогами и отравлениями продуктами горения. 29 ноября во львовской больнице умер 48-летний мужчина, пострадавший во время пожара в ночном клубе.

Причина возникновения возгорания устанавливается.