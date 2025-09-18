Магнитная буря, которая началась несколько дней назад, уже подошла к концу.

18 сентября геомагнитная обстановка будет спокойной. По данным сервисов космической погоды, ожидается, что К-индекс не превысит значения 3. Это значит, что магнитных бурь не будет, а магнитное поле Земли останется в пределах нормы.

Подобные условия считаются благоприятными как для техники, так и для здоровья человека. После недавних возмущений на Солнце ситуация стабилизировалась, поэтому этот день пройдет без геомагнитных потрясений.

По данным Британской геологической службы, в течение 19 сентября магнитная буря, которая была накануне, должна окончательно затихнуть.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие под воздействием солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос устремляются потоки заряженных частиц. Достигнув Земли, они взаимодействуют с её магнитосферой и вызывают колебания, которые мы и называем магнитными бурями.

Несмотря на то что магнитные бури нельзя предотвратить, прогнозы позволяют заранее подготовиться: снизить физические нагрузки, поддерживать водный баланс и заботиться о режиме сна. Это помогает легче перенести периоды геомагнитных возмущений.

