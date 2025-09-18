Особенно сильно пострадала юго-западная часть континента.

В этом году лето в Западной Европе было чрезвычайно жарким. Эта жара убила более 16 тысяч человек. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на данные нового научного исследования.

Так, по оценкам группы британских исследователей, рекордная жара стала причиной около 16 500 смертей в европейских городах этим летом. Однако фактическое количество смертей, вероятно, выше, поскольку на самом деле жара никогда не указывается как прямая причина смерти, поэтому исследователям приходится тщательно изучать статистику смертей и прогонять ее через специальные модели, чтобы определить количество сверхнормативных смертей, связанных именно с жарой.

По словам исследователей, полученный ими результат является лишь фрагментом общей картины, поскольку в своем исследовании они смогли охватить 854 города, где проживает лишь около 30% населения Европы.

Согласно исследованию, особенно сильно в этом году пострадали мегаполисы на юге Европы. Так, исследователи насчитали 835 связанных с жарой смертей в Риме, 630 в Афинах, 409 в Париже, 387 в Мадриде, 360 в Бухаресте, 315 в Лондоне и 140 в Берлине.

Исследователи предупреждают, что жара представляет растущую угрозу для быстро стареющего населения Европы. Именно на людей старше 65 лет приходится 85% всех смертей, связанных с жарой.

