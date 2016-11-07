"Никаких споров не было": сын погибшего в кровавом ДТП в Киеве рассказал подробности аварии

Парень рассказал, что его мать с третьим, 2-летним сыном находилась в то время дома, а отца с 7-летним мальчиком сопровождал старший сын и его девушка, передает ТСН.

Все они возвращались домой после циркового представления. И никаких споров между ним и отцом по дороге не возникало.

"Никаких споров не было. Я был со своей девушкой, а папа – с моим братом. Мы пошли в цирк, после цирка хотели добраться метро, мы не видели никаких переходов, и начали искать. Папа у меня не употреблял алкоголя почти никогда, и тогда также был абсолютно трезвым. Получилось так, он сказал – "надо перебежать". Я не знаю, что у него в голове было. Я остановился посмотреть на карте в телефоне, где найти переход, и долго искал, а они пошли в обратную сторону в направлении Троещины, а потом вернулись и пошли в сторону остановки. Я подумал, они на остановке подождут какой-то транспорт, а они пошли дальше и начали перебегать дорогу", - рассказал по телефону 21-летний парень.

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Парень с девушкой за короткий промежуток времени также пошли в направлении остановки и увидели, что некоторые машины остановились с аварийной сигнализацией, а вскоре прибыла карета скорой. Подойдя еще ближе, парень увидел под одеялом своего 7-летнего брата.

Сейчас вся семья находится в очень тяжелом состоянии, они не могут понять, почему отец прибегнул к такому шагу. После судмедэкспертизы семье передадут тела погибших, тогда они смогут их похоронить.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на проспекте Генерала Ватутина погиб мужчина и сын, которые перебегали проезжую часть.