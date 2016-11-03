В Одесской области задержали четверых злоумышлеников, когда те совершали разбой

В Березовском районе Одесской области правоохранители задержали четырех злоумышленников во время совершения ими разбойного нападения. Полицейским пришлось применить оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в спецоперации, проведенной 2 ноября, принимали участие работники прокуратуры, Управления внутренней безопасности в Одесской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, спецподразделения «КОРД» Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«В среду предотвратили разбойное нападение задержаны четверо фигурантов непосредственно во время совершения разбоя», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что ночью указанные молодые люди в балаклавах проникли в частное домовладение.

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Во время задержания злоумышленники использовали ножи и оказывали сопротивление правоохранителям.

«В связи с этим было применено огнестрельное оружие и ранили одного из нападавших. На месте происшествия ему была оказана первичная медицинская помощь, он госпитализирован», - рассказали в пресс-службе, добавив, что у задержанных изъято: 5 патронов к пистолету «Форт», боевую гранату, пистолет неизвестной марки, ножи, маски-балаклавы и тому подобное.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту подготовки к совершению разбойного нападения на жителя Одесской области (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины).