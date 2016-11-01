В Одесской области во двор депутата бросили "коктейль Молотова"

В Одесской области во дворе депутата Арцызского районного совета Степана Иванова был найден «коктейль Молотова», который, к счастью, не загорелся.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы, в состав которой входит депутат.

Иванов считает, что избежать трагедии удалось благодаря тому, что ночью был сильный ветер и брошеная бутылка с зажигательной смесью не загорелась.

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Он связывает это событие исключительно со своей политической и депутатской деятельностью. Депутат обратился в местный отдел полиции с соответствующим заявлением.

Напомним, 28 октябряв Одессе неизвестные избили депутата Одесского горсовета от «Опоблоку» Еремицу и его водителя. Четверо нападавших использовали складные биты. Еремица связывает нападение прежде всего со своей работой в горсовете.

Кроме того, на Одесщине также избили и бросили в мусорный бак депутата от "Опоблоку" в Ананьивском райсовете Одесской области Николая Балана. Как сообщил один из депутатов райсовета, который присутствовал на заседании, неизвестные в масках вошли сегодня на заседание райсовета, вывели Балана на улицу, бросили в мусорный бак и обсыпали мукой.