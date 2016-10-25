"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в Пакистане

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ Amaq.

Атака была проведена боевиками «Исламского государства», говорится в сообщении исламистской группировки.

Как сообщал УНИАН, вечером в понедельник, 24 октября, группа вооруженных людей, на ходу стреляя из автоматов, ворвалась на территорию учебного центра, а затем в здание общежития.

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Первоначально сообщалось, что нападавших было пятеро или шестеро. Позже стало известно, что трое из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса смертников. Вскоре в училище были стянуты крупные силы спецназа и регулярной армии, однако перестрелки и взрывы продолжались еще более двух часов.

По последним данным, в результате нападения погибли 59 человек.