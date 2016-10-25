"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в Пакистане
Военизированная группировка «Исламское государство» во вторник взяла на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в пакистанском городе Кветта, в котором вооруженные люди в масках убили по меньшей мере 59 человек и ранили более 100 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ Amaq.
Атака была проведена боевиками «Исламского государства», говорится в сообщении исламистской группировки.
Как сообщал УНИАН, вечером в понедельник, 24 октября, группа вооруженных людей, на ходу стреляя из автоматов, ворвалась на территорию учебного центра, а затем в здание общежития.
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Первоначально сообщалось, что нападавших было пятеро или шестеро. Позже стало известно, что трое из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса смертников. Вскоре в училище были стянуты крупные силы спецназа и регулярной армии, однако перестрелки и взрывы продолжались еще более двух часов.
По последним данным, в результате нападения погибли 59 человек.