В Одессе угонщик машин устроил ДТП, открыл стрельбу и угрожал ножом: пострадавшие госпитализированы (фото)
В Одессе сегодня задержан виновник дорожно-транспортное происшествие, устроивший стрельбу в центре города и ранивший мужчину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, в субботу около 6.00 на перекрестке улиц Греческой и Екатерининской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Mercedes. Водитель, по вине которого произошла авария, вытащил пистолет и произвел четыре выстрела в направлении других участников ДТП.
«Прохожие, которые были свидетелями происшествия, вызвали полицию. Патрульные оперативно прибыли на место вызова и задержали правонарушителя, который в это время угрожал присутствующим ножом», - сообщили в пресс-службе.
Госпитализированы два человека - пострадавший в ДТП, а также 33-летний мужчина - пассажир автомобиля, который получил ранения от выстрела.
Во время осмотра автомобиля, которым управлял правонарушитель, были найдены и изъяты сканер, автомобильные номерные знаки и прибор для разбивания стекла в автомобилях.
Злоумышленник передан прибывшей на место происшествия оперативно-следственной группе.