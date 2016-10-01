В Одессе угонщик машин устроил ДТП, открыл стрельбу и угрожал ножом: пострадавшие госпитализированы (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, в субботу около 6.00 на перекрестке улиц Греческой и Екатерининской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Mercedes. Водитель, по вине которого произошла авария, вытащил пистолет и произвел четыре выстрела в направлении других участников ДТП.

«Прохожие, которые были свидетелями происшествия, вызвали полицию. Патрульные оперативно прибыли на место вызова и задержали правонарушителя, который в это время угрожал присутствующим ножом», - сообщили в пресс-службе.

Госпитализированы два человека - пострадавший в ДТП, а также 33-летний мужчина - пассажир автомобиля, который получил ранения от выстрела.

Во время осмотра автомобиля, которым управлял правонарушитель, были найдены и изъяты сканер, автомобильные номерные знаки и прибор для разбивания стекла в автомобилях.

Злоумышленник передан прибывшей на место происшествия оперативно-следственной группе.