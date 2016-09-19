Главарь "Оплота" Жилин убит в ресторане под Москвой - СМИ

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Life.

Отмечается, что киллер расстрелял двух посетителей ресторана.

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Личность второй жертвы — знакомого Жилина, который получил тяжелые ранения, но остался жив, — устанавливается.

Подозреваемые скрылись на двух автомобилях — такси Nissan жёлтого цвета и иномарке тёмного цвета.

Напомним, ранее ГПУ сообщила о подозрении лидеру харьковской организации "Оплот" Жилину и объявила его в розыск.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидер харьковской организации "Оплот" Евгений Жилин уехал из страны в неизвестном направлении.