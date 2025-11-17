Артистка показала, какими они получаются у нее.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась со своими подписчиками новым рецептом вкусного блюда.

Артистка опубликовала в Instagram Stories процесс приготовления мини-хачапури с сыром. Также она показала, как запекает в духовке сливы, тыкву, яблоки и груши. "Что мама может делать вечером? Напекла вот такие мини-хачапури. Здесь творожок, сыр твердый, зелень укропа, яйцо, мука, соль", - говорит актриса на видео.

Если захотите приготовить мини-хачапури по рецепту от Ольги Сумской, то вам понадобятся такие ингредиенты:

Сыр 9% - одна пачка;

натертый твердый сыр - 100 граммов;

одно яйцо;

мука - одна столовая ложка;

чеснок - один зубчик, измельчить;

укроп;

соль по вкусу;

немного масла для жарки.

Смешайте в миске творог, яйцо, муку, чеснок, соль и укроп. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась мягкая масса, сформируйте небольшие кружочки, похожие на сырники. Жарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Напомним, ранее актриса делилась рецептом клубничного джема с минимальным количеством сахара.

