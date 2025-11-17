Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась со своими подписчиками новым рецептом вкусного блюда.
Артистка опубликовала в Instagram Stories процесс приготовления мини-хачапури с сыром. Также она показала, как запекает в духовке сливы, тыкву, яблоки и груши. "Что мама может делать вечером? Напекла вот такие мини-хачапури. Здесь творожок, сыр твердый, зелень укропа, яйцо, мука, соль", - говорит актриса на видео.
Если захотите приготовить мини-хачапури по рецепту от Ольги Сумской, то вам понадобятся такие ингредиенты:
- Сыр 9% - одна пачка;
- натертый твердый сыр - 100 граммов;
- одно яйцо;
- мука - одна столовая ложка;
- чеснок - один зубчик, измельчить;
- укроп;
- соль по вкусу;
- немного масла для жарки.
Смешайте в миске творог, яйцо, муку, чеснок, соль и укроп. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась мягкая масса, сформируйте небольшие кружочки, похожие на сырники. Жарьте с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Напомним, ранее актриса делилась рецептом клубничного джема с минимальным количеством сахара.