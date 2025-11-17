Сергей отметил, что в Голливуде также иногда приглашают непрофессионалов на съемки.

Украинский актер Сергей Деньга, который известен по сериалам "Розтин покаже" и "Колір пристрасті", высказался об игре блогеров в кино.

Напомним, ранее эмоционально на эту тему говорила Дарья Петрожицкая и Екатерина Кузнецова. Актрисы отметили, что из-за этой тенденции непрофессиональные актеры забирают заработки у профессионалов своего дела. Однако Деньга отметил, что решение режиссеров и продюсеров лент приглашать блогеров может принести дополнительную рекламу.

"В Голливуде тоже привлекают. Если это дает дополнительную рекламу фильму и приносит еще какую-то аудиторию, фильм зарабатывает деньги", - рассказал актер в интервью РБК-Украина.

Сергей добавил, что игра в кино зависит от человека. Поэтому, по его мнению, некоторые блогеры также могут хорошо сыграть свою роль и без актерского образования.

"Конечно, круто, когда ты играешь с профессиональными актерами. И ты играешь лучше, и фильм становится лучше. Это зависит от блогеров. Есть адекватные, которые вроде бы неплохо играют", - подчеркнул он.

Напомним, ранее певец Владимир Дантес эмоционально высказался об игре непрофессиональных актеров в кино.

