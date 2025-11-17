Актриса также показала праздничный торт для именинника.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук трогательно поздравила старшего сына.

Сегодня, 17 ноября, Глеб празднует свой день рождения. Мальчику исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездная мамочка поздравила именинника.

"Мой Глеб, мой первый сын, тебе 10 лет. Я с 20 лет о тебе мечтала, и я точно знала, что будешь ты, я так тебя ждала. И 17 ноября 2015 года ты показал мне, что такое настоящее счастье", - написала актриса в своем Instagram и показала фото сына с праздничным тортиком.

Анна также добавила, что до сих пор не может поверить, что старший сын так быстро вырос. Актриса также решила публично обратиться к имениннику с такими словами:

"Даже не верится, что ты такой уже взрослый, но для меня ты всегда будешь маленьким. Ты всегда помогаешь мне, беспокоишься о братике, собираешь деньги, чтобы задонатить, отдаешь свои игрушки в детские дома и рисуешь для воинов. Я горжусь тобой. Очень счастлива, что ты выбрал меня, быть твоей мамой".

