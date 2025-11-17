Продать доллар можно в среднем по курсу 41,78 грн, евро - 48,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,30 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,05 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,95 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на этой неделе, с 17 по 23 ноября, курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: