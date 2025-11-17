Телеведущая заговорила о давлении общества.

Телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала, чувствует ли давление общества на свою личную жизнь и как реагирует на вопросы вроде "Когда замуж?".

По словам звезды в интервью журналу "Клац", на протяжении всей карьеры она чувствовала давление и ярмо "незамужней". Она отметила, что была вынуждена оправдываться из-за определенных ожиданий от общественности, и это постоянно ее расстраивало.

"Незамужняя телеведущая Леся Никитюк.... - так начинались все заголовки обо мне, как будто это какое-то проклятие, как будто эта характеристика определяет меня как человека. Вопрос "когда уже свадьба?" мне задают лет пятнадцать. И весело, и грустно наблюдать, как люди реагируют на мой семейный статус. Когда появился Дмитрий, все сразу начали писать: "О, наконец-то!". Потому что если я не показываю отношений, то, оказывается, автоматически одинока. Чаще всего такое спрашивают пожилые женщины. Это давление. Почему я должна жить по их советам? Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что не оправдываю чужих ожиданий. Но если подумать - какого черта?" - поделилась она.

Телеведущая отметила, что, хоть и привыкла к подобным реакциям, хотела бы, чтобы люди были более тактичными и перестали осуждать других, особенно в вопросах личной жизни.

"Я понимаю, что люди спрашивают это по инерции. Но очень хочется, чтобы они менялись. Потому что это может быть больно. Особенно, когда тебя обсуждают незнакомцы. Представьте: в Хмельницком подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "видимо, не сама, потому что в 37 это уже старая, наверное это была суррогатная мать". Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 - это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 - тоже ок. Замораживать яйцеклетки - ок. Хватит осуждать. Надо учиться такту", - подчеркнула Леся.

Сама же Никитюк предпочитает не показывать личное на публику, однако недавно таки вспомнила, как познакомила своего жениха-военного с мамой.

