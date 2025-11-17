'Танцы со звездами' возвращаются на 1+1 Украина с новогодним благотворительным выпуском

В специальном эпизоде на паркет выйдут новые и неожиданные участники.

Впервые за 4 года один из самых любимых проектов миллионов украинцев "Танцы со звездами" возвращается на телеэкраны в формате предновогоднего спецвыпуска, чтобы объединить аудиторию вокруг большой благотворительной цели. "Движение к жизни" - с таким новым слоганом пройдут "Танцы со звездами", чтобы вернуть зрителям веру в будущее и жизнь, которая продолжается несмотря ни на что. Чтобы каждый получил заряд вдохновения и сил двигаться дальше и даже среди мрака почувствовал: Ты не один.

Проект снова стартует на 1+1 Украина с новыми смыслами, участниками и большой благотворительной целью. Вместе со всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center собирает средства на прицельную эвакуацию. Это новейшая система быстрой транспортировки военных с тяжелыми ранениями без потери времени. Раненых бойцов с передовой доставляют в операционные Superhumans, где они получают узкоспециализированную помощь, что увеличивает шансы сохранить конечность и вернуться к полноценной жизни. Благодаря этому средняя продолжительность эвакуации сократилась до 17, а иногда и 15 часов с момента ранения. Это решающие часы, которые часто определяют, удастся ли спасти конечность или даже жизнь.

Содержание и функционирование двух эвакмобилей Superhumans обходится около 10 млн грн в год, а одна эвакуация стоит от 30 до 45 тыс. грн. Это цена за то, чтобы наши защитники имели шанс не только выжить, но и вернуться к полноценной жизни - ходить, работать, обнимать родных. Центр не получает государственного финансирования, существует благодаря донорским средствам и постоянному фандрейзингу и оказывает помощь полностью бесплатно. Чтобы как можно больше защитников могли получить нужную помощь, канал 1+1 Украина и проект "Танцы со звездами. Движение к жизни" объединяют усилия с Superhumans Center. Задонатить на сбор можно прямо сейчас по ссылке. Каждый взнос - это еще одна спасенная жизнь, еще один герой, который получит шанс на восстановление.

В специальном эпизоде "Танцев со звездами" на паркет выйдут новые и неожиданные участники. Кто именно выйдет на паркет на этот раз, создатели шоу раскроют позже. Поклонников также ждет обновленный состав судей и яркие музыкальные номера, которые сделают этот вечер настоящим праздником вдохновения, красоты и силы духа.

"Танцы со звездами" всегда были о движении - сейчас для всех украинцев это приобретает новый более глубокий смысл. Итак, проект вернется на 1+1 Украина, чтобы вдохновить украинцев на движение к жизни и показать, что вместе мы строим страну сверхлюдей, которые несмотря на все продолжают жить, любить и творить", - комментирует Максим Кривицкий, директор телевизионного бизнеса 1+1 media.

Над созданием проекта работает команда Big Brave Events во главе с продюсером Владимиром Завадюком.

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Информационный партнер - Viva!

Справка:

Superhumans Center - всеукраинский центр военной травмы, специализирующийся на протезировании, реабилитации, реконструктивной хирургии, восстановлении слуха и психологической поддержке украинцев, пострадавших от войны. Пациентами центра могут стать как военные, так и гражданские (взрослые и дети). За чуть более, чем 2 года работы в Superhumans провели почти 2 тыс. сложных операций по реконструкции лица и конечностей, а также изготовили более 2,2 тыс. протезов.

Отдельное и важное направление работы центра - прицельная эвакуация. Уже несколько месяцев Superhumans принимает раненых бойцов, эвакуированных непосредственно с линии фронта. Это новейший метод эвакуации, который спасает жизни. Десятки тысяч украинцев потеряли конечности из-за войны, развязанной Россией. Superhumans заботится о том, чтобы они не оставались один на один со своей травмой - получали лучшую медицинскую помощь дома, в Украине.

Модель прицельной эвакуации разработана Минздравом по инициативе медицинской службы 12-й бригады "Азов" НГУ совместно с центром Superhumans. Первыми подобный подход использовали отдельные подразделения по договоренности с учреждениями здравоохранения. Летом 2025 Кабмин утвердил постановление, по которому модель прицельной эвакуации распространяется на всю систему оказания помощи раненым военным. За первый год работы удалось прицельно эвакуировать более 160 пациентов, 25 из них доставлены непосредственно командами Superhumans. В августе 2025 в Superhumans заработали две собственные эвакуационные бригады - они дважды в неделю доставляют раненых из мест, приближенных к линии боевого столкновения сразу в операционные Superhumans.

