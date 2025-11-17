Сегодня магнитная буря ожидается слабой, но ученые говорят, что она может усилиться.

Новая рабочая неделя начинается с магнитной бури. Сегодня она будет слабой. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

К-индекс ожидается около 5, что как раз соответствует слабой магнитной буре.

О том, что сегодня будет шторм, сообщает и Британская геологическая служба. По прогнозу, сегодня на нашу планету повлияет высокоскоростной поток от корональной дыры на Солнце.

Ожидается, что завтра магнитная буря может усилиться.

Магнитные бури - как защитить организм

Считается, что магнитные бури способны вызывать головные боли, усталость, скачки давления и нарушения сна, поэтому в такие дни важно заранее позаботиться о своем самочувствии.

Постарайтесь высыпаться и избегать лишнего стресса. Полезно сократить время за гаджетами. Пейте больше чистой воды, в рацион также стоит добавить продукты, богатые магнием — орехи, овсянку, зелёные овощи. Они поддерживают сердечно-сосудистую систему. Лёгкие прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и снижают напряжение. Также рекомендуется держать под рукой препараты, назначенные врачом.

