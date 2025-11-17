Похолодает уже завтра, 18 ноября.

На этой неделе в Украине состоится репетиция зимы - придет сильное похолодание до "минусов" и с мокрым снегом. Температура снизится уже с 18 числа. Похолодание продлится буквально два дня и с середины недели снова станет теплее. Но уже на выходных температура должна снова снизиться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начнется неделя с относительно теплой как для этого времени года погоды. 17 ноября столбики термометров в Украине покажут +11°...+14°, а на юге и востоке - до +14°...+16°. На западе странны пройдут дожди.

Во вторник, 18 ноября в Украину ворвется зима. На западе страны дожди продолжатся, а температура упадет до +2°...+4°. На севере Украины похолодает до +4°...+7°. В большинстве центральных областей температура ожидается +5°...+8°, а на юге и востоке еще задержится тепло +11°...+16° и даже +18°.

В среду, 19 ноября, похолодание усилится и охватит уже всю Украину. По всей старне пройдут дожди, на западе, вечере и в центре - с мокрым снегом. Холоднее всего будет на западе, севере и в некоторых центральных областях: ночью температура тут упадет до 0°...-2°, а днем будет всего +2°...+5°. На юге и востоке днем +8°...+12°.

В середине недели, 20 ноября, осадки практически прекратятся. Остаточные дожди ожидаются только на востоке Украины. Небольшой "минус" ночью. Ожидается только на западе. Днем столбики термометров на западе и севере покажут -1°...+4°, в центральной части потеплеет до +5°...+10°, на юге и востоке ожидается +9°...+13°.

Перед выходными, 21 ноября, на западе и северо-западе пройдут небольшие дожди, а температура повысится до +4°...+9°. В центре будет +6°...+13°, а на юге и востоке - до +10°...+14°.

На выходных в Украину должна перейти новая волна холода. На западе и севере днем ожидается небольшой "минус", а на юге и востоке сохранится тепло до +13°...+16°.

