Актер трогательно отреагировал на премию.

Известный американский актер Том Круз получил "Оскар" от Американской киноакадемии во время церемонии Governors Awards за выдающиеся достижения в жизни, исключительный вклад в развитие кинематографических искусств и наук.

Как сообщает издание Variety, мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе вчера, 16 ноября. Звезда лент "Миссия невыполнима" получил награду из рук мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту и растрогал своей речью.

"Кино открывает для меня весь мир. Оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно также показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих аспектах. Независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этой формы искусства. Поэтому это так важно для меня. Снимать фильмы - это не то, чем я занимаюсь, это то, кто я есть", - отметил Том.

Также Круз вспомнил, как начинался его путь в киноискусстве.

"Моя любовь к кино началась в очень раннем возрасте. Я был совсем маленьким в темном кинотеатре, и я помню, как луч света прорезал комнату, помню, как поднял глаза, и он как будто взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем я знал. Целые культуры, жизни и пейзажи развернулись передо мной, и это пробудило жажду к приключениям, жажду к знаниям, жажду понять человечество, создать персонажей, рассказать историю, увидеть мир. Это открыло мне глаза. Это открыло мое воображение возможности того, что жизнь может простираться далеко за пределы тех границ, которые я тогда видел в своей жизни. И этот луч света пробудил желание открыть мир, и с тех пор я иду за ним", - добавил актер.

К слову, для Тома это первый "Оскар" в актерской карьере. Его номинировали на премию четыре раза, однако тогда он не получал желанную награду.

Напомним, ранее Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса.

