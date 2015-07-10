ГПУ сообщила о подозрении лидеру харьковской организации "Оплот" Жилину и объявила его в розыск

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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"В Оболонский районный суд г. Киева 9 июля 2015 года направлен обвинительный акт в отношении трех лиц, подозреваемых в совершении 21 января 2014 года, в районе станции метро "Петровка" по предварительному сговору группой лиц из числа бойцов группировки "Оплот", организованной ее руководителем Е. Жилиным, преступных действий в отношении потерпевших с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, совершении грабежа, соединенного с насилием, похищении человека, которое сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий, а также в угрозе убийством, то есть преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 и ч. 1 ст. 129 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 6 июля 2015 года по указанным фактам преступных действий сообщено о подозрении Жилину, объявлено его розыск и получено разрешение суда на задержание и привод его в суд.

Также, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем, согласно сообщению, одному из подозреваемых 8 июля 2015 года Печерским районным судом г. Киева изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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"В связи с необоснованностью, отсутствием законных оснований принятия такого решения и не учета судом имеющихся рисков, в том числе связанных с угрозами подозреваемого и его родственников другим участникам процесса, прокурором внесена апелляция на указанное решение суда", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, глава МВД Арсен Аваков заявил, что лидер харьковской общественной организации "Оплот" Евгений Жилин уехал из страны в неизвестном направлении