Сегодня в ряде областей ожидаются сильные порывы ветра.

На понедельник, 17 ноября, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей сегодня ожидается ветреная погода.

"17 ноября в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 17 ноября

Сегодня в Украине будет облачно. Днем в западных областях пройдут умеренные дожди, а на Закарпатье - местами значительные дожди. На остальной территории будет царить без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, а днем и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут +9°...+14°, на юге страны и Прикарпатье воздух прогреется до +16°.

В Карпатах сегодня ожидается дождь и мокрый снег, а днем местами значительный дождь. Температура в горах +3°...+8°.

В Киевской области сегодня также будет облачно. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +9°...+14°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.

