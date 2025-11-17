Владимир также рассказал, как полномасштабная война изменила его.

Украинский актер Владимир Кравчук, сыгравший в фильмах "Кайдаши 2.0" и "Батьківські збори", рассказал о трудностях во время службы в ВСУ.

Не секрет, что в начале полномасштабной войны мужчина стал на защиту нашей страны. Владимир полтора года служил пулеметчиком в 87-м батальоне 106-й отдельной бригады ТрО и не рассказывал о своей карьере актера.

"Не хотелось каких-то поблажек или отдельного отношения. Чтобы не было разговоров: мол, вероятно, не копает окопы, не ходит в наряды. Да и где-то внутри я тогда думал, что, возможно, уже никогда не вернусь к профессии. Это было начало полномасштабной войны, и никто не понимал, насколько мы сможем удержаться, или вообще доживем до какого-то финала", - рассказал Кравчук в интервью для OBOZ.UA.

Он также вспомнил, что самым тяжелым в те дни была не нагрузка, а разлука с родными. Об этом он сказал так:

"Мой сын рос без меня все то время, пока я был в боевом подразделении. Он очень скучал, постоянно спрашивал, плакал. Когда я ушел в армию, сын говорил всего четыре слова - ему было два года. Труднее всего было находить слова, чтобы его успокоить, объяснить хоть что-то. Впервые после моей мобилизации мы увиделись где-то через семь месяцев. Я все это время пытался сделать так, чтобы он меня не забывал. Жена говорила, какие сказки он сейчас слушает, и я записывал ему видео, где читаю их".

К слову, сейчас Владимир перешел на должность военного корреспондента, однако признался, что полномасштабное вторжение сильно повлияло на него.

"Война действительно радикализировала меня в вопросах украинизации - языка, идентичности. Некоторые вещи стали гораздо более контрастными. Не могу сказать, что мир поделился для меня на черное и белое, но определенные позиции точно изменились. Раньше я считал, что мягкая украинизация - это правильный путь. Но полномасштабное вторжение показало, что это ошибочно. Наша чрезмерная толерантность часто играет на руку врагу, дает ему пространство для реализации своих планов. Поэтому да, я стал более резким в этих вопросах", - подчеркнул он.

