Из фруктов за неделю подешевели груши, яблоки и апельсины.

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе менялись разнонаправленно. Так, килограмм картофеля подешевел с 10-13 до 9-12 гривень. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Белокочанная капуста выросла в цене с 7-10 до 9-11 грн/кг, в то время как стоимость остальной капусты незначительно уменьшилась. Брокколи подешевела с 40-50 до 40-48 грн/кг, цветная капуста - с 25-30 до 20-28 грн/кг, синяя - с 20-30 до 20-25 грн/кг.

Цены на помидоры продолжали снижаться. Сейчас их продают по 45-60 грн/кг, тогда как в прошлый понедельник отпускали по 50-60 грн/кг.

А вот огурцы после некоторого удешевления начали снова расти в цене. Теперь она составляет 80-120 грн/кг против предыдущего показателя в 70-120 грн/кг.

Килограмм чеснока подешевел с 60-150 до 40-130 гривень. Диапазон цен на баклажаны сузился с 60-110 до 85-100 грн/кг. Сильно подешевел редис, стоимость которого опустилась с 38-50 до 23-28 грн/кг.

Среди фруктов дешевле начали торговать грушей - с 30-75 до 25-65 грн/кг. Опустился верхний потолок оптовых цен на яблоки - их продают по 20-45 грн/кг против 20-60 грн/кг неделей ранее.

Среди импортных фруктов значительно сократился диапазон цен на апельсины, их также начали продавать дешевле - по 60-75 грн/кг вместо 65-130 грн/кг в прошлый понедельник.

Цены на овощи в Украине - последние изменения

Снижение цен на помидоры наблюдалось и на прошлой неделе. Среди главных причин нисходящего тренда называли несоответствующее качество продукции, которая не удовлетворяла покупателей. В результате томаты потеряли около 13% своей стоимости.

Такая же ситуация и с репчатым луком, условия хранения которого не позволили обеспечить его товарный вид. Сейчас цены на него остановились, тогда как на прошлой неделе просели в среднем на 15%. Против прошлогодних показателей лук подешевел почти наполовину.

