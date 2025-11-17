НАБУ уже направляло запросы в Службу финмониторинга по движению этих средств и подозрительных транзакций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) фиксирует проблемы с отслеживанием средств, связанных с украинскими оборонными закупками. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам экономической безопасности.

"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Эти проблемы уже довольно длительное время у нас существуют с февраля 2025 года, сразу как мы начали активно работать именно в направлении обороны", - сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ направляло в Службу финансового мониторинга один за другим несколько запросов относительно движения средств и подозрительных транзакций, которые "будут касаться "Карлсонов", "Шугаров" и других участников этой преступной организации".

Видео дня

"Они не все идентифицированы в настоящее время. Мы надеемся, что мы всех идентифицируем", - добавил директор НАБУ.

Что известно о коррупционной схеме в энергетике

Как писал УНИАН, НАБУ и САП провели операцию под названием "Мидас" по разоблачению преступной организации, действовавшей в сфере энергетики. Тогда детективы пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

В коррупционной схеме были вовлечены высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены. Через коррупционную схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом".

Так преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

На фоне разоблачения коррупции в области энергетики президент Украины Владимир Зеленский решил вывести из состава СНБО Украины министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Вас также могут заинтересовать новости: