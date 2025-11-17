На детективов давят: глава НАБУ рассказал новые подробности дела 'Мидас'

В НАБУ анонсировали новые разоблачения в деле о коррупции в энергетике.

Антикоррупционные органы испытывают давление за свои расследования, а задержка публикации новых материалов по коррупции в энергетике вызвана тем, что за время расследования антикоррупционные органы получили определенное количество материалов, которое нуждается в обработке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам экономической безопасности.

"Мы продемонстрировали часть записей, которые касаются отдельных эпизодов совершения преступления этой преступной организацией. Мы не остановились, и вопрос сейчас не в публикации отдельных пленок, а установлении всех обстоятельств и совершения всех преступлений, в том числе откуда и из каких сфер приходили средства в эту "мойку" и кому они выдавались", - сказал Кривонос.

Видео дня

По его словам, во время обысков и первичных следственных действий детективы получили доступ к определенному массиву материалов: цифровых носителей, телефонов, первичной бухгалтерской документации.

"Теперь следователям и детективам Национального антикоррупционного бюро нужно проанализировать в полном объеме и дать оценку. То есть сейчас стоит вопрос не публикации отдельных разговоров, а стоит вопрос установления всех обстоятельств и совершения преступления", - отметил директор НАБУ.

Кроме того, Кривонос отметил, что на НАБУ оказывают давление, в частности из-за попыток слежки за детективами бюро и использования "дыры" в государственных реестрах.

"Работники других правоохранительных органов "серфят" по нашим постановлениям и смотрят в реестре, на кого мы обыски попросили. Или судья какого-то регионального суда может спокойно зайти и пересмотреть решения ВАКС. Мы об этом неоднократно просили. Закройте дыру", - сказал Кривонос.

Он также пообещал публиковать информацию о каждой попытке саботировать расследование.

"О каждой попытке саботировать нас на этапе (расследования - УНИАН), мы будем публиковать соответствующую информацию", - добавил Кривонос.

Коррупционная схема в энергетике - что известно

Как писал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП провели операцию под названием "Мидас" по разоблачению преступной организации, действовавшей в сфере энергетики.

В НАБУ отметили, что в коррупционной схеме были задействованы чиновники, политики и бизнесмены. Через коррупционную схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом".

Позже в НАБУ обнародовали часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы. Схема получила название "Шлагбаум ".

Так. преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов .

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский решил вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Вас также могут заинтересовать новости: