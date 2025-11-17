На внутреннем рынке лидерские позиции удерживает японская Honda.

Общий объем покупок мотоциклов всех типов, которые официально оформили в октябре, составил 4,9 тысячи. Это на 33,1% меньше, чем в сентябре, однако на 9,8% больше, чем в прошлом году. Такие данные публикуют в Институте исследований авторынка.

Среди общего количества 57,9% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа). На внутреннем рынке заключили 1694 сделки купли-продажи мототехники, что составило 34,7%. Еще 7,4% мотоциклов импортировали бывшими в употреблении из-за рубежа.

Внутренний рынок мотоциклов

На внутреннем рынке лидерские позиции удерживает Honda с показателем в 171 единицу. Также в тройке лидеров можно увидеть Yamaha (138 единиц). Это говорит о том, что украинцы по-прежнему ценят японскую надежность.

В то же время отличные результаты демонстрируют доступные, преимущественно китайские бренды. Среди них Geon, Lifan, Kovi и Musstang.

Подержанные мотоциклы, которые были импортированы из-за рубежа

В этом сегменте доминируют представители большой японской четверки: Honda (105 единиц), Yamaha (69 единиц), Kawasaki (61 единица) и Suzuki (57 единиц). Кроме них в ТОП-10 можно увидеть премиальные и "легендарные" марки, в частности, Ducati и Harley-Davidson.

Рынок новых мотоциклов

Здесь доминируют доступные модели - рынок почти полностью принадлежит производителям из Индии и Китая (преимущественно именно из КНР). Наиболее популярными здесь являются Spark (460 единиц), Forte (395 единиц), Musstang (328 единиц), Lifan (328 единиц) и Kovi (278 единиц).

Такие мотоциклы покупают преимущественно для курьерских задач, для сельской местности или как свой первый транспорт.

