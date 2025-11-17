По словам Дмитрия Леушкина, ценовые рекорды на топливо в ЕС и ослабление гривни бьют по карманам украинских потребителей.

На украинских АЗС растут цены на бензин и, особенно, дизель. Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН рассказал, что эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

По его словам, стоимость бензина может вырасти на 50 копеек из-за девальвации гривны. Однако более существенно взлетит цена на дизельное топливо, стоимость которого на стелах АЗС уже выросла на 2-3 гривни и может добавить еще 3 гривни.

Почему дорожает дизель

По словам Дмитрия Леушкина, стоимость дизельного топлива на украинских АЗС растет из-за повышения оптовых цен на него, что, в свою очередь, вызвано ростом цен в Европе.

"Сейчас адекватная оптовая цена на дизель, если убрать ажиотажную наценку, была бы 49 гривень/литр. А месяц назад, до движений с санкциями в отношении "Лукойла" - 43-44. То есть, мы видим рост цен на 5-6 гривень. Из которых на стелах отработали 2-3 гривни. ОККО, например, на 2 гривни подорожал, кто-то - на три. Потенциал роста еще как минимум на три гривни есть. Они никуда не денутся. К тому же курс валют добавил к цене 50 копеек", - отметил эксперт.

По словам эксперта, ЕС рассчитывал, что после американских санкций "Лукойл", который является важным поставщиком нефти и топлива, "переоденется под Gunvor", то есть продаст свою собственность швейцарскому трейдеру. Однако не так случилось как предполагалось. И теперь Европе нужно искать, каким образом завезти в блок нероссийскую нефть вместо "Лукойла".

"Когда в Европе поняли, что так не будет, то грянул гром и котировки газойля в ЕС (которые напрямую влияют на стоимость дизельного топлива, - УНИАН) выросли с 690 до 800 долларов за тонну. Сейчас они уже снизились. Но при расчете стоимости (дизельного топлива, - УНИАН) используется средняя цена", - отметил эксперт.

По его словам, мировые трейдеры, страны ОПЕК очень хотят продавать топливо в ЕС, но не хватает кораблей.

"Из 5 тысяч кораблей, на которых возможно поставлять нефть - 1100 в РФ в виде "теневого флота", а 3900 нужны Саудовской Аравии, чтобы поставлять нефть в Китай и Индию. Еще что-то есть у Америки. И быстро эти корабли не появятся", - отметил Леушкин

Дизельный лучик света

Но есть и хорошие новости для украинского рынка. Как отметил Дмитрий Леушкин, неофициальные ограничения на поставки топлива из порта Констанца, которые были введены Украиной, отменены. Речь идет об усиленном контроле за топливом, которое приходило из румынского порта, из-за подозрения, что оно производится из российской нефти. Это существенно усложняло его реализацию. Эксперт отметил:

"Констанца формально открыта с 1 ноября, но фактически с 6-го, поскольку только в этот день поступило соответствующее письмо на энергетическую таможню. Первые поставки уже есть. Но трейдеры, не рискуя, по маленькому кораблю завозят. Это (открытие Констанцы, - УНИАН), по моему мнению, повлияет на рынок где-то в конце ноября и позволит насытить топливом Измаил".

Кроме этого, по словам Дмитрия Леушкина, возобновились поставки топлива с заводов венгерского нефтяного гиганта MOL.

"Труба работает. На Украину дали 20 тысяч тонн (дизельного топлива, - УНИАН). Была пауза из-за санкций. Венгрия тоже не хочет терять премиальный украинский рынок", - рассказал эксперт.

Что будет с ценами дальше

Дмитрий Леушкин отметил, что, хотя дефицит дизельного топлива сокращается, высокая цена на него в Европе не исчезает, что неизбежно будет гнать вверх ценники на АЗС.

"Если в Измаиле у нас оптовая стоимость дизеля составляет 50,8 грн/литр, согласно прайсу, то реальная цена - 49-49,3. Поскольку оптовая стоимость ДТ выросла за месяц на 6 гривен, а на потолке отыграли только 2, то повышение цен неотвратимо, но ажиотаж утихнет", - подчеркнул эксперт.

В противовес ситуации с дизельным топливом, аналогичных ценовых сюрпризов от бензина в Украине ожидать не стоит. Дмитрий Леушкин пояснил, что Европа потребляет меньше бензина, и рост его стоимости в Украине возможен разве что из-за роста курса доллара к гривне.

Санкции США и ЕС против РФ и инциденты на НПЗ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели жесткие санкции против РФ. Под удар попали российские нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

После введения ограничений, "Лукойл" пытался продать свои международные активы швейцарскому трейдеру Gunvor, однако американский Минфин заблокировал сделку, назвав Gunvor "марионеткой Кремля".

Европейский рынок также закрывается для российского дизеля. С января 2026 года ЕС запрещает импорт топлива, которое произведено из российской нефти.

Западные ограничения на импорт топлива ударили и по Украине. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин отмечал, что одним из последствий санкций станет рост стоимости топлива на АЗС.

Также росту цен поспособствовали инциденты на НПЗ в Словакии и Румынии.

