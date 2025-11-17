Ахметов направил на помощь Украине 13 миллиардов гривень с начала полномасштабного вторжения

Компания SCM является крупнейшим налогоплательщиком, перечислив в бюджет около 33 млрд долларов.

С начала полномасштабного вторжения России бизнесы Рината Ахметова, ФК "Шахтер" и его благотворительный фонд направили на помощь военным и гуманитарные программы 13 млрд грн или 354 млн долларов.

Сегодня компании SCM, которая объединяет бизнесы Рината Ахметова, исполняется ровно 25 лет. С момента основания в 2000 году компания является крупнейшим инвестором в экономику Украины. Суммарно инвестиции SCM за эти годы составили 18,2 млрд долларов.

"25 лет невероятного пути - роста, развития и успеха. Четверть века, в течение которого мы вместе построили компанию, ставшую опорой для Украины, примером ответственного и устойчивого бизнеса", - отметил Ринат Ахметов в обращении к коллегам и партнерам по случаю 25-летия компании.

Почти половину своей истории SCM работает в условиях жестокой войны, развязанной Россией еще в 2014 году - сначала в Крыму, а затем на Донбассе.

"За эти годы мы много теряли. Мы теряли дома и предприятия, и самое страшное - теряли наших близких и коллег. Однако мы никогда не опускали руки, и мы не потеряли самое главное - веру и готовность эффективно работать, помогать, восстанавливать, защищать наши общие ценности. Продолжали быть там, где нужна наша поддержка. И сегодня, когда война все еще продолжается, особенно важно оставаться сильными, стойкими и сплоченными. Быть вместе со своей страной, поддерживать наших защитников, быть надежным тылом и приближать нашу общую Победу", - подчеркнул Ринат Ахметов.

SCM давно работает на международных рынках, реализуя масштабные проекты в Украине и за ее пределами.

"Мы боремся за европейский выбор Украины, внедряем лучшие мировые стандарты и практики, а также делаем свой вклад в интеграцию в ЕС через инвестиции в ключевые отрасли экономики и промышленности, энергонезависимость, устойчивое развитие и создание новых рабочих мест", - отметил Ринат Ахметов.