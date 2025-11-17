Актриса хорошо известна и в Украине.

17 ноября свой день рождения празднует легендарная французская актриса Софи Марсо, которая является одной из самых известных звезд европейского и мирового кино.

Родившаяся 17 ноября 1966 года в Париже, она стала знаменитой еще в подростковом возрасте после роли в фильме "Бум", который мгновенно сделал ее любимицей публики. Впоследствии Марсо закрепила свой статус одной из главных актрис Франции благодаря картинам "Студентка", "Аромат любви. Фанфан" и приключенческой ленте "Дочь Д'Артаньяна".

Международный успех пришел после роли принцессы Изабеллы в "Храбром сердце", а мировой кинематограф окончательно закрепил ее имя после появления в фильме о Джеймсе Бонде "И целого мира мало", где она сыграла одну из самых ярких антагонисток Электру Кинг.

Видео дня

Кроме актерства, Марсо известна как режиссер, сценарист и писательница, а также имеет классическое музыкальное образование и играет на виолончели. Она продолжает активно работать: снимается в новых фильмах, участвует в творческих проектах, пишет и режиссирует.

В последние годы актриса также не остается в стороне от общественно важных тем. В 2024 году она открыто выразила поддержку Украине, написав в своем Instagram, что Франция, Польша и Германия вместе защищают Украину от захватчиков и подчеркнув важность изучения уроков истории.

Напомним, недавно стало известно, что в больницу попала известная французская актриса и модель Брижит Бардо.

Вас также могут заинтересовать новости: