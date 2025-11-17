По американским оценкам, к середине 2030-х годов Пекин достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боеголовок.

Новая гонка ядерных вооружений уже началась. Но, в отличие от времен холодной войны, США должны готовиться к противостоянию с двумя равными соперниками - с Китаем и Россией.

Как пишет The Wall Street Journal, Китай, долгое время располагавший лишь небольшими ядерными силами, быстро догоняет США, в то время как Россия разрабатывает целый ряд систем нового поколения, нацеленных на американские города.

При этом если Россия и США всё ещё соблюдают некоторые ограничения по контролю над вооружениями, такие как Договор СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале, Китай, не связанный никакими обязательствами, стремительно вырывается вперёд. По американским оценкам, к середине 2030-х годов Пекин достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боеголовок.

Видео дня

"Сейчас наблюдается тенденция к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению", — заявил Мэтью Крёниг, бывший сотрудник Пентагона. "Мы вступаем в третий ядерный век, который будет гораздо больше похож на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы".

По данным Федерации американских учёных, США, не проводившие взрывных ядерных испытаний с 1992 года, в настоящее время располагают 5117 ядерными боеголовками, включая 3700 снятых с вооружения, по сравнению с 5459 у России и 600 у Китая. Кроме того, Северная Корея, новичок в ядерном клубе, заключивший в прошлом году формальный военный союз с Россией, обладает примерно 50 боеголовками и активно инвестирует в межконтинентальные ракеты и подводные лодки, способные нанести удар по территории США.

США медленно реагируют на новые угрозы

"Вся наша программа ядерной модернизации была построена на убеждении, что мы продолжим сокращать военные расходы с Россией, и что Китай и Северная Корея не будут представлять угрозы для позиции США. Все эти предположения оказались ошибочными", — заявил Випин Наранг, директор Центра политики ядерной безопасности Массачусетского технологического института.

При этом в настоящее время Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, поскольку хочет догнать США и Россию, и заявляет, что две крупнейшие ядерные державы должны сначала сократить свои арсеналы.

"Китаю следует увеличить свой арсенал — не до паритета, а до такой степени, чтобы США никогда даже не посмели подумать о применении ядерного оружия против Китая. И тогда в обычной войне Китай может победить", - заявил старший полковник в отставке Чжоу Бо, бывший директор Центра сотрудничества в области безопасности Министерства обороны Китая.

Россия использует ядерные угрозы, чтобы ограничить поддержку Запада Киеву

"Очевидно, что русские всегда пускают в ход ядерную карту, когда ситуация складывается не в их пользу. Это стратегическая коммуникация", — заявил высокопоставленный западный чиновник.

Однако, несмотря на всю шумиху, российские чудо-оружие "Буревестник" и "Посейдон" не полностью готовы к эксплуатации и имеют скорее психологическую, чем военную ценность, считает Фабиан Хоффман, эксперт по ядерному оружию и ракетным технологиям из Университета Осло.

"Для русских мотивацией во многом служит просто фактор страха, заставляющий нас говорить об этой страшной ракете", — сказал Хоффманн. "Она поглощает их бюджет на исследования и разработки. По сути, это пустая трата денег для России. У китайцев гораздо более разумный подход: они просто строят боеголовки и межконтинентальные баллистические ракеты, не пытаясь создавать что-то странное и экзотическое".

Ядерные испытания

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равных условиях с другими странами.

В то же время эксперты предупредили, что это решение может развязать руки Китаю и РФ. Если США вернутся к испытаниям, это может поставить под угрозу договор, который в течение десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.

Вас также могут заинтересовать новости: