Одна из последних топ-тем в информационном пространстве сейчас - страшная "зрада" из статьи "Бильд" за авторством известного Юлиана Рёпке о "стратегическом поражении" Украины. Как по мне, это пример "качественной пропаганды". То есть, пропаганды, которая за многочисленными, вполне справедливыми тезисами скрывает нужный автору пропагандистский посыл. Указывая на вполне справедливые проблемы украинской армии и государства, Рёпке ведет в довольно странную плоскость. Мол, одна из проблем - трата ресурсов на дальнобойные дроны, "эффективность которых переоценена".

Особенно интересно читать это все на фоне одной из самых успешных операций Украины против российского экспорта нефти. Речь о том, что СБУ и Силы безопасности и обороны поразили порт "Новороссийск" - второй по величине центр экспорта нефти в России. И результаты этой операции уже общеизвестны - порт практически прекратил работу, уничтожено 2% мировых мощностей по транзиту нефти, а также мгновенно отреагировали на это мировые цены.

Показательны несколько моментов. Украинские дроны "вынесли" российскую ПВО С-400, а затем украинские ракеты "вынесли" российский терминал. То есть, все это сделано сугубо украинскими средствами, на которые никакие внешние "партнеры" повлиять не могут.

И то, что сделано раз, может быть сделано и второй раз, и третий, и так далее.

Ведь понятно, что россияне будут все чинить. Но если после этого прилетит второй, третий раз и т.д., то это будет блокировать экспорт нефти через Черное море. Украина может это сделать. И именно это продемонстрировала.

А это уже история и о сверхдоходах, и о деньгах на войну и тому подобное.

И здесь мы приходим к украинскому, европейскому и американскому пониманию российско-украинской войны, которое, как показывает практика, существенно отличается.

Можно ли было "выносить" российские НПЗ и терминалы с 2022 года? Очевидно, можно было бы. Но тогда у Украины для этого не было собственных средств. Они были у "западных партнеров", но партнеры не хотели это даже обсуждать.

Для "партнеров" российско-украинская война - это средство ослабления России и средство принуждения ее к новым договоренностям и уступкам украинскими руками. Украинцы должны гибнуть на фронте, сдерживая российское нашествие, россияне должны тратить все больше и больше ресурсов, и, в конце концов, все это должно где-то и как-то завершиться, после чего будет новая "перезагрузка" с россиянами... Что будет с Украиной - никого особо не волновало.

Главное - не давать Украине слишком мощных средств, потому что еще "не дай бог" победит россиян. А что тогда? Распад империи, "геополитическая катастрофа", судьба ядерного арсенала... Нет, пусть лучше истощают друг друга, для чего Украине будет предоставляться ограниченная помощь. Ограниченная в количестве, дальности и возможностях. И главное, чтобы все это не затрагивало российский экспорт нефти...

Понятно, что реальный, а не декларативный подрыв российского экспорта нефти в 2022 году уже создал бы для россиян условия, когда надо искать выход из войны, несмотря на желание российского бункерного психопата. Но это явно не входило в планы "западных партнеров". И не входит до сих пор.

Тот факт, что Украина может действенно влиять на мировой рынок нефти, очевидно, выбешивает на Западе многих.

Для них это значительно неприятнее любых российских преступлений, терактов и геноцида. Лишь отдельные, близкие территориально к российскому монстру государства, имеют другую позицию. Более отдаленные продолжают "хитрые игры" и манипуляции. Их смысл заключается в том, чтобы ослабить россиян за счет украинцев, и потом снова "подружиться" с Россией на выгодных условиях, не имея при этом для себя никаких рисков в виде колебания цен на нефть. То есть, Украина должна вернуться к "установленным партнерами правилам игры", которые, в конце концов, должны привести ее к капитуляции и "перезагрузке отношений" с россиянами. Собственно, только ленивый не говорит сейчас об этой "перезагрузке".

В то же время понятно, что Украина должна играть по собственным правилам, а не чужим. Ведь все просто: единственная причина, почему россияне могут продолжать активную агрессию против Украины - у них до сих пор до черта денег, которые они получают, в основном, за счет нефти, путей вывоза которой у них не так, чтобы и много.