Элизабет Франц было 84 года.

Американская актриса Элизабет Франц, сыгравшая в популярном сериале 2000-х годов "Девочки Гилмор", умерла. Женщине было 84 года.

Трагическое известие сообщило издание The New York Times. По словам родных, звезда кино ушла из жизни в своем доме в городе Вудбери. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое принесло осложнения. С раком актриса боролась несколько лет.

Что известно об Элизабет Франц

Сначала Элизабет активно работала на Бродвее. Самые известные спектакли с ее участием - это "Вишневый сад", "Клуб моста Октавы" и "Смерть коммивояжера". Кстати, последний из спектаклей получил четыре премии Тони, а сама актриса награду "За лучшую женскую роль второго плана".

Впоследствии начала сниматься на телевидении и в кино. Сериалы "Розанна", "Сестры" и "Девочки Гилмор", где она сыграла роль владелицы отеля Мию, принесли ей признание.

