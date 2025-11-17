Рассказываем, что это за загадочный остров - Энваитенет, и почему посещать его боятся даже местные жители.

Даже в XXI веке, когда человечество многое видело и знает, существуют тайны, которые невозможно разгадать. Одна из таких - остров Энваитенет на африканском континенте. Несмотря на всю красоту этого кусочка суши, на нем не спешат селиться ни местные жители, ни кто-либо другой. Все потому, что на нем бесследно исчезают люди.

Энваитенет - остров-"людоед"

Если говорить о том, какие острова нельзя посещать на планете, то один из таких - остров Энваитенет, который находится на территории африканских стран Кении и Эфиопии. Его красивое название - Энваитенет - на наречии племени эль-моло означает "безвозвратный". Сам же остров считается проклятым: все, кто попадает туда - исчезают без следа.

Первые истории о загадочном острове уводят примерно к 1630-м годам. Тогда там якобы поселились несколько семей племени эль-моло. Все бы ничего, но со временем они заметили, что на фоне красивейшей природы на острове нет ни птиц, ни животных. При этом отшлифованные камни и удивительная растительность каким-то дивным образом перемещались по острову сами по себе.

По ночам в новолуние слышались жуткие крики, а жители наблюдали странные тени. После таких "видений" с людьми стали происходить разного рода несчастные случаи, а дети пропадали. Вскоре деревня опустела - родственники, которые приехали навестить эль-моло, нашли лодки и вещи нетронутыми, но людей на острове не было.

Существует также несколько легенд о таинственном огне, который вырывался из подземной дыры, и о гиганте, который живет в глубинах острова. Возможно, все это так и осталось бы легендами, если бы уже в наше время, в 1935 году, на Энваитенете не исчезли двое этнографов из британской экспедиции. До какого-то момента они сигналили с острова, мол, все в порядке, а потом - просто "испарились". Поиски не дали результата: ученых как-будто никогда там и не было.

Еще несколько раз, когда страсти поутихали, на чудо-острове пытались обосноваться люди из местных племен, но, как и самые первые поселенцы, они исчезали непонятно куда. Из числа исследователей из Европы, которые позже рискнули ступить на этот клочок земли, тоже никто не вернулся.

Где находится остров Энваитенет на карте

Живописный остров расположился в центре на водах озера Рудольф (он же Туркана). Этот водоем - крупнейшее пустынное озеро мира в Кении и Эфиопии. Его протяженность составляет около 250 км, около 20 км - ширина. Подпитывает водоем несколько рек, но обратно вода из озера никуда не уходит, а застаивается и становится чересчур соленой.

Берега Рудольфа заселены в основном крокодилами, но, что удивительно - они мирные, питаются только рыбой и не нападают на людей. Из-за высокого содержания натрия в воде на коже рептилий появляются грубые наросты, поэтому она непригодна для изготовления сумок и других изделий. Фактически это спасает крокодилов. Также вокруг озера живут несколько небольших африканских племен.

Посредине Рудольфа расположен Энваитенет с густой изумрудной растительностью - это и есть тот самый "райский уголок", который все обходят стороной.

Что на самом деле происходит на Энваитенет

Существует две версии, почему на таинственном острове исчезают люди, но обе, надо сказать, в некотором роде притянуты за уши.

Метеорологическая версия - предполагает, что люди исчезают из-за сильных ветров на озере. Якобы буря могла переворачивать лодки поселенцев. Но тогда остается вопрос: почему исчезали все люди? Неужели всякий раз, когда поднимался ветер, они целой деревней садились в лодки, чтобы отплыть с острова, и все погибали в шторме? Эта версия выглядит сомнительной, чтобы объяснить все случаи.

Геологическая версия - состоит в том, что озеро Рудольф - вулканического происхождения, то есть, на нем могут быть выбросы токсичных газов. Они способны вызывать у людей панику, дезориентацию или галлюцинации, а под их воздействием поселенцы действительно могли бы бросаться в воду. Но дело в том, что ни одно тело, ни останков никогда не было найдено - даже если предположить, что людей съели крокодилы.

Загадка "проклятого" острова Энваитенет остается нераскрытой. И до этой поры неясно, что на самом деле правда - легенды о духах и мифических существах или современные объяснения о ядовитых газах и сильных ветрах.

