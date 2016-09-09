На Житомирщине спецназовцы задержали мужчину, который совершил убийство в киевской больнице
На Житомирщине задержали киевлянина, который несколько дней назад застрелил мужчину в киевской больнице на ул. Багговутовской.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сегодня, 9 сентября, в одном из райцентров Житомирской области бойцы-спецназовцы КОРД провели операцию по задержанию подозреваемого.
Согласно сообщению, 34-летний киевлянин, которого разыскивали столичные полицейские, находился в домовладении своей знакомой на Житомирщине. Название райцентра правоохранители не уточняют в интересах следствия.
Мужчина был вооружен снаряженным боевыми патронами пистолетом Макарова.
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О подозреваемом известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы по «закону Савченко».
Задержанного по ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины житомирские полицейские передали киевским коллегам.
Как написал на своей странице в Фейсбуке начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, сегодня это была первая боевая операция житомирского Корда.
"Злоумышленник мог в любой момент открыть огонь", - уточнил он.
Расследование этого дела продолжается.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября руководитель Отдела коммуникации Главного управления Нацполіції в г.Киеве Оксана Блищик сообщила в Facebook, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на ул. Багговутовская в холле больницы несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был убит мужчина. Правоохранители изъяли с места происшествия стреляные гильзы, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев и направили усилия на задержание злоумышленника.