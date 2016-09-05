В холле киевской больницы расстреляли мужчину (фото)

Как сообщает в Facebook руководитель Отдела коммуникации Главного управления полиции в Киеве Оксана Блищик, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Багговутовской в холле больницы стреляли в мужчину.

"Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, из показаний свидетелей выяснилось, что они слышали выстрелы. У убитого - несколько огнестрельных ранений тела, от которых он скончался на месте", - написала Блищик.

По ее данным, личность мужчины установлена. Это киевлянин 1982 года рождения. По предварительной информации, он не является сотрудником или пациентом медучреждения.

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На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и оперативные работники. Изъяты стреляные гильзы.

Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев. Усилия полиции направлены на задержание злоумышленника.

Сведения о событии надлежащим образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции Киева.

Отметим, что на улице Багговутовской расположена Киевская областная клиническая больница №1.