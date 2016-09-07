В Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина - The Daily Mail (фото, видео)

Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW.

За рулем BMW находился водитель Путина.

Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.

Читайте такжеТройное столкновение грузовиков на Полтавщине: двое людей погибли на месте ДТП, один - в больнице (фото)

Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что водитель президента РФ погиб на месте, а водитель Mercedes, который ехал один, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

При этом имени водителя не называют. Известно лишь, что у него был 40-летний опыт вождения.

Полиция только подтвердила, что ведет расследование, не давая никаких дальнейших подробностей.