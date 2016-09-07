В Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина - The Daily Mail (фото, видео)
В Москве на Кутузовском проспекте служебный автомобиль президента России Владимира Путина попал в аварию.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW.
За рулем BMW находился водитель Путина.
Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.
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Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что водитель президента РФ погиб на месте, а водитель Mercedes, который ехал один, был доставлен в больницу в критическом состоянии.
При этом имени водителя не называют. Известно лишь, что у него был 40-летний опыт вождения.
Полиция только подтвердила, что ведет расследование, не давая никаких дальнейших подробностей.