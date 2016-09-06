Бунт на турецком судне вблизи Одессы: всему виной стал алкоголь

Двое же турецких нападавших моряков, которые попытались захватить судно, в настоящее время - в изоляторе временного содержания Южного, их туда поместили на трое суток до выяснения всех обстоятельств инцидента, сообщает ТСН.

Читайте такжеБойцы "Альфы" штурмовали турецкое судно, на котором произошел бунт (фото)

Предварительно известно, что конфликт был бытовым и возник из-за злоупотребления алкоголем и личную неприязнь подозреваемых к капитану.

Само судно находится на рейде порта Южный под охраной морских пограничников. А турецкий судовладелец ищет нового агента, чтобы заменить капитана и отдельных его помощников.

Напомним, судно шло под флагом Турции с грузом металлоконструкций из Николаева в Иорданию. По информации СБУ, два члена экипажа устроили на судне драку и нанесли ножевые ранения четырем коллегам. Затем они обесточили судно и захватили в заложники пять человек, а часть экипажа забаррикадировалась, скрываясь от нападавших.

С судна поступил сигнал SOS. После экстренного совещания антитеррористического штаба СБУ в Одесской области, в котором также участвовали представители пограничной службы, полиции, ГосЧС и администрации порта "Южный", было принято решение о силовом освобождении захваченных членов экипажа.

В ходе штурма сотрудники спецподразделения "Альфа" освободили заложников и задержали нападавших.

Раненым турецким морякам оказана первая медицинская помощь.