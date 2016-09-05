Бойцы "Альфы" штурмовали турецкое судно, на котором произошел бунт (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор работающей в порту "Южный" стивидорной компании "ТИС" Андрей Ставницер.

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"Сигнал SOS поступил в 23.25 с судна Mehmet Unlu. Люди кричали и звали на помощь", - сообщил Ставницер.

По его словам, часть экипажа, состоящая в основном из турков, обесточила судно и забаррикадировалась.

"Судно дрейфовало в море у входа в порт "Южный". Диспетчеры вызвали буксир Champion, который пришел на помощь и отбуксировал судно дальше от камней. Со слов очевидцев, судно уже находилось около входа в порт. Со слов экипажа буксира, вся рубка была в крови. Капитан потерял много крови, но жив», - заявил Ставницер.

Как уточнили УНИАН в управлении СБУ в области, с судна, шедшего под флагом Турции с грузом металлоконструкций из Николаева в Иорданию, поступил сигнал SOS.

По предварительной информации, около полуночи два члена экипажа подрались и нанесли ножевые ранения четырем коллегам. Трое из раненых находятся в состоянии средней тяжести. Затем злоумышленники обесточили судно и захватили в заложники 5 человек. Часть экипажа забаррикадировалась, скрываясь от нападавших.

После экстренного совещания антитеррористического штаба УСБУ в Одесской области, в которой также участвовали представители пограничной службы, полиции, ГСЧС и администрации порта "Южный", было принято решение о силовом освобождении захваченных членов экипажа.

В результате штурма турецкого судна сотрудники спецподразделения "Альфа" освободили заложников и задержали злоумышленников.

Турецким морякам, которые получили ножевые ранения, оказана медицинская помощь.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 278 (угон или захват морского судна) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Морской торговый порт "Южный" – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.