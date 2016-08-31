Полиция озвучила подробности стрельбы на Закарпатье, введен план "Сирена"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области, 30 августа около 21:30 в полицию поступило сообщение с автозаправки, расположенной в Тячевском районе между пгт Солотвино и селом Нижняя Апша. Сотрудница АЗС сообщила, что неизвестные лица устроили стрельбу, после чего скрылись.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство Закарпатской полиции, работники прокуратуры, эксперты и пр.

Как выяснили правоохранители, конфликт возник между двумя группами парней: местными и мукачевцами. Мукачевцы вытащили биту, а один из неизвестных начал стрельбу. Сам конфликт длился минут 5-10, после чего стороны разбежались.

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В результате стрельбы в больницу попали четверо жителей Мукачево, Мукачевского и Свалявского районов в возрасте 20-36 лет.

«Тяжелейшее состояние у 36-летнего мукачевца, который получил огнестрельное ранение живота и грудной клетки», - уточнили в полиции.

Сейчас, по данным отдела коммуникации, на территории Закарпатской области полиция ввела в действие оперативный план.

Личности практически всех участников конфликта полиция уже установила, их разыскивают.

По результатам стрельбы полиция возбудила уголовное производство по признакам ч.2 ст.15-ч.2 п.12 ст.115 УКУ (покушение на убийство). «Дело расследует специализированный отдел следственного управления ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры области. Следствие по этому резонансному делу продолжается», - добавили в отделе коммуникации.

Как сообщили в прокуратуре области, правоохранителями введен в действие план "Сирена" - выставлены мобильные посты в некоторых районах.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые присоединены к материалам уголовного производства: 25 гильз, топор, дубинка, из больницы также изъята одежда потерпевших.